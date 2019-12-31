НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуем«Арсенал» и «Челси» назвали составы на лондонское дербиЗагитова одернула фанатку, которая пыталась её обнятьМага Исмаилов возразил Федору ЕмельяненкоВ ВФЛА пообещали дать ответ на открытое письмо Ласицкене, Сидоровой и ШубенковаЗагитова ушла, Слуцкий вернулся, WADA наказало Россию. Спортивные сенсации декабря«Арсенал» и «Челси» назвали составы на лондонское дербиСегодня, 29 декабря футболисты «Арсенала» примут на домашней арене «Челси» в матче 20-го тура АПЛ. Встреча пройдет на «Эмирэйтс Стэдиум» и стартует в 17.00 мск.рекламаСборная России поборется с командой Германии за выход в плей-офф МЧМ по хоккеюОСТРАВА /Чехия/, 31 декабря. / ТАСС/. Хоккеисты молодежной сборной России в последний день 2019 года проведут заключительный матч на предварительном этапе чемпионата мира против команды Германии.В футболе могут поменять правила фиксации офсайдаВ Международной федерации футбола (FIFA) рассматривают варианты изменения правила фиксации положения «вне игры», сообщает Федеральное агентство новостей.Следующий бой Емельяненко пройдет летом в ЕвропеСледующий поединок российского бойца ММА Федора Емельяненко пройдет летом в Европе. В воскресенье Емельяненко нокаутировал в первом раунде американца Куинтона Джексона.Два биатлониста из Удмуртии вошли в итоговый состав сборной на январские этапы Кубка IBUИжевск. Удмуртия. Два представителя Удмуртии выступят на январских этапах Кубка IBU.«Тур де Ски». 3-й этап. Устюгов, Большунов, Клэбо, Нисканен выступят в коньковой «разделке» на 15 км31 декабря в итальянском Тоблахе на третьем этапе «Тур де Ски» пройдет мужская коньковая гонка с раздельным стартом на 15 км. 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Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш Яндекс.Эфир Каролина – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир Вашингтон – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон – Эдмонтон Яндекс.Эфир Каролина – Вашингтон Яндекс.Эфир Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020 Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир 02:45:50Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:03Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:37:16Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:43:37Аризона — Даллас Яндекс.Эфир 02:30:36Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир 02:48:28Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:23Бостон — Баффало Яндекс.Эфир 02:36:25Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:49:22Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир 02:39:57Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:32Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир 02:31:14Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:32:00Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:38:16Вегас — Аризона Яндекс.Эфир 02:40:14Флорида — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:11Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:53:11Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:52:10Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:51:48Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир 02:43:27Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир Глава UFC рассказал о «сумасшедших» гонорарах звезд организацииГлава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт прокомментировал критику политики компании в отношении выплат бойцам организации. Его слова приводит Bloody Elbow.рекламаСборная Казахстана лишилась шансов на выход в плей-офф молодежного ЧМ по хоккеюТАСС, 29 декабря. Финские хоккеисты обыграли казахстанцев со счетом 7:1 в матче группового этапа молодежного чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет, сборная Казахстана лишилась шансов на выход в плей-офф и сыграет за сохранение прописки в элитном дивизионе чемпионата мира.