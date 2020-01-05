НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемСборная Канады повела в счёте финала МЧМ с РоссиейВ 2020 году взнос России в бюджет WADA превысит 1 миллион долларовДмитрий Медведев – о финале МЧМ: «Спасибо ребятам за красивую игру!»Канадец уложил русского хоккеиста на лед жестким силовым. Мощный хит в финале МЧМ: видеоЗолото уплыло из наших рук… Сборная России вела игру, но уступила канадцам в финале МЧМСборная Канады повела в счёте финала МЧМ с РоссиейСборная Канады повела в счёте финального матча чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет с национальной командой России. На 57-й минуте отличился Экил Томас.рекламаЛыжник Александр Большунов выиграл многодневку «Тур де Ски»РИАМО — 5 янв. Победителем многодневного турнира «Тур де Ски» стал российский лыжник Александр Большунов, серебро взял еще один россиянин Сергей Устюгов, сообщает Газета.ru.Шведы раскритиковали россиян после поражения в полуфинале МЧМ по хоккеюИгрокам сборной Швеции не понравилось, как Александр Хованов отпраздновал забитый гол.Подколзин о финале МЧМ: «Никто не будет рад второму месту. В сборной все максималисты»Нападающий сборной России Василий Подколзин прокомментировал поражение от Канады (3:4) в финале молодежного чемпионата мира. «Сложно что-то говорить, как-то описать эту игру.«Ливерпуль» победил в 1/32 Кубка АнглииВ матче 1/32 кубка Англии «Ливерпуль» обыграл с минимальным счетом «Эвертон» – 1:0. Единственный гол на 71 минуте забил 18-летний полузащитник «красных» Кертис Джонс.«Ак Барс» отыгрался с 0:3 в третьем периоде и победил «Трактор». 20-летний Галимов набрал 4 очка«Ак Барс» одержал волевую победу над «Трактором» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. После второго периода челябинцы имели преимущество в три шайбы.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииГранада1 : 0МальоркаЗавершёнЧемпионат ИспанииРеал Сосьедад1 : 2ВильярреалЗавершёнЧемпионат ИспанииАлавес1 : 1БетисЗавершёнЕще 1Чемпионат ИталииБрешиа1 : 2ЛациоЗавершёнЧемпионат ИталииСПАЛ0 : 2ВеронаЗавершёнЕще 2Кубок Англии1/32 ФиналаКуинз Парк Рейнджерс5 : 1СуонсиЗавершёнКубок Англии1/32 ФиналаБертон Альбион2 : 4Нортгемптон ТаунЗавершёнЕще 9Кубок Франции1/32 ФиналаРеймс Сент-Анн0 : 1МонпельеЗавершёнЕще 12Весь футболрекламаКожевников: рецепт победы над Канадой — владеть шайбой и не поддаваться на провокацииДвукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался, как должна играть российская молодёжка в финале молодёжного чемпионата мира с командой Канады.НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир 02:43:20Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:30Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:20Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:32:00Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:00Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:43:30Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир 02:51:05Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:44:00Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:40Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:00Баффало — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:30Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:00Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир Сборная Канады отыгралась с 1:3 и обыграла Россию в финале МЧМ-2020, видеоКанадцы призывали лишить Баррета Хэйтона должности капитана и исключить из сборной. В финале он стал героем нации.рекламаМЧМ. Казахстан сравнял счет в серии за выживание с ГерманиейСборная Казахстана победила команду Германии 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) во втором матче серии за право выступить в следующем розыгрыше молодежного чемпионата мира. В серии до двух побед счет равный — 1-1.Кулак отдаст Ковальчуку 17-й номер в «Монреале»Стало известно, под каким номером в «Монреале» будет выступать российский нападающий Илья Ковальчук.