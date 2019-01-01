WADA назвало виды спорта, в которых российские атлеты подозреваются в нарушении антидопинговых правил

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в отчете о манипуляциях с базой данных московской лаборатории сообщило о количестве российских спортсменов, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил.