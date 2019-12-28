Россия сыграет с Канадой на молодежном чемпионате мира по хоккею

Сборная России по хоккею сыграет с Канадой во втором матче молодежного чемпионата мира, который проходит в Чехии. Игра состоится сегодня, 28 декабря, и начнется в 21:00 по московскому времени.