НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемФедор Чалов может перейти в «Брайтон»Загитова одернула фанатку, которая пыталась её обнятьWADA ввело в действие обновленный список запрещенных веществТутберидзе отреагировала на заявления о своей чрезмерной жестокости«Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл «Эдмонтону», Панарин — третья звезда матчаФедор Чалов может перейти в «Брайтон»Английский «Брайтон» проявляет интерес к нападающему московского ЦСКА и молодежной сборной России Федору Чалову.рекламаМЧМ-2020 по хоккею: стал известен соперник России по четвертьфиналуПо завершении группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею 2020 определились все четвертьфинальные пары, 31 декабря сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея.Ядерная развязка женской гонки: Йохауг и Остберг отделили 0,7 секундыНаталья Непряева – шестая.«Челси» предложит за Федора Чалова 23,5 млн евроПо данным британского издания «Daily Express», лондонский «Челси» готов предложить за трансфер нападающего ЦСКА Федора Чалова: 23,5 млн евро.Боец из России Исаев выиграл миллион долларов в финале Гран-при PFLБоец смешанного стиля (ММА) из России Али Исаев одержал победу в поединке с американцем Джаредом Рошольтом в финале Гран-при Professional Fighting League (PFL).«Табу? „Спартак“ — сразу нет». Василий Березуцкий рассказал о планах на тренерское будущееБывший защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий рассказал о своих планах на тренерское будущее. — В Казань к Слуцкому не поедем.ФутболХоккейБаскетболСегодняЗавтраЧемпионат АнглииБернли0 : 0Астон ВиллаИдёт 1-й таймЧемпионат АнглииБрайтон-энд-Хоув Альбион0 : 1ЧелсиИдёт 1-й таймЧемпионат АнглииНьюкасл Юнайтед— : —ЛестерНачало в 10:00Чемпионат АнглииУотфорд— : —ВулверхэмптонНачало в 10:00Еще 5Чемпионшип АнглииМиллуолл0 : 0Лутон ТаунИдёт 1-й таймЧемпионшип АнглииХаддерсфилд Таун— : —Сток СитиНачало в 10:00Еще 8Первая лига АнглииРотерем Юнайтед— : —БлэкпулНачало в 10:00Первая лига АнглииТранмир Роверс— : —Ковентри СитиНачало в 10:00Еще 9Весь футболреклама3:39Инцидент с российским гимном: Жуков считает, что капитан канадской молодежки растерялсяПочетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков высказался по поводу поступка капитана молодежной канадской сборной, не снявшего шлем во время исполнения гимна России.НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Яндекс.Эфир Вашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш Яндекс.Эфир Каролина – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир Вашингтон – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон – Эдмонтон Яндекс.Эфир Каролина – Вашингтон Яндекс.Эфир Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020 Яндекс.Эфир 02:34:51Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:30:52Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:40:35Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир 02:46:03Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:41:39Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:51Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:51:36Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир 02:36:28Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 03:52:08Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир 04:00:00Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир 02:43:03Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир 02:38:08Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:42:46Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир 02:45:50Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:03Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:37:16Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:43:37Аризона — Даллас Яндекс.Эфир 02:30:36Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир 02:48:28Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:23Бостон — Баффало Яндекс.Эфир 02:36:25Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:49:22Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир 02:39:57Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:32Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир 02:31:14Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:32:00Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:38:16Вегас — Аризона Яндекс.Эфир 02:40:14Флорида — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:11Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:53:11Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:52:10Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:51:48Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир 02:43:27Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир Уоралл: "Сколько потратит Абрамович?"Марк Уоралл спрашивает своих подписчиков о сумме денег, которую потратит владелец "Челси" Роман Абрамович после возвращения в Лондон.реклама