«10 млн евро на счете? Если жена не истратит». Карпин в шоу «КраСава»: долги «Ростова» и «Спартак»

Евгений Савин приехал в гости к Валерию Карпину в Нарву, чтобы прогуляться по городу, заглянуть на первую футбольную поляну Карпина и зарубиться с тренером в хоккей.