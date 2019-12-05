«Зенит» и «Динамо» сыграют в рамках молодежного первенства

В Петербурге состоится матч 19-го тура молодежного первенства России между «Зенитом-м» и «Динамо-м». Встреча, которая будет проходить в «Газпром-Академии», начнется в 13:00 по московскому времени.