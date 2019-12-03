Легкоатлетка Дарья Клишина — о жизни в США, заработке и откровенных фото

Прыгунья в длину Дарья Клишина живет и тренируется в США с 2013 года. В своем виде спорта она лучшая среди россиянок: в ее активе два золота чемпионата Европы в помещении и серебро чемпионата мира.