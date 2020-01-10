Дмитрий Тарасов: «Я очень ждал своего возвращения в футбол»

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Бывший игрок московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал информацию о том, что он присоединится к казанскому «Рубину», вместе с которым отправится на первый тренировочный сбор в Турцию.