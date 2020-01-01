Тарасов рассказал о том, как его уважают в «Рубине»

Полузащитник Дмитрий Тарасов рассказал, как его приняли в «Рубине», с которым он поехал на первый сбор в Турцию на просмотр. «Долго ждал этого. Долго восстанавливался.