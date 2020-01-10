Рублев завоевал третий титул ATP в карьере, победив в финале турнира в Дохе

Российский теннисист Андрей Рублев стал победителем первого одиночного турнира ATP в 2020 году. В финале турнира в Дохе Рублев в двух партиях обыграл француза Корентена Муте.