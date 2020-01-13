Карпин рассказал, насколько Федун вовлечён в работу «Спартака»

Экипаж Каргинова из «КамАЗ -Мастер» выиграл восьмой этап ралли «Дакар»

kamazmaster.ru Экипаж команды "КамАЗ-Мастер" под управлением Андрея Каргинова выиграл восьмой этап в зачете грузовиков на ралли "Дакар-2020", который впервые в истории проходит в Саудовской Аравии.