Гвардиола отреагировал на неудобное расписание игр «Сити»

На днях стал известен календарь игр в АПЛ в боксинг дэй. Так, у «Ман Сити» стоит две игры с «Вулверхэмптоном» и «Шеффилд Юнайтед», между которыми будет промежуток в 46 часов.