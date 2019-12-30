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Альтернативная Олимпиада без политики, коррупционеров из МОК и WADA – для чего это надо?

Создание альтернативы МОК и WADA может дать шанс на возвращение мирового спорта в русло Олимпийской хартии Введённые Всемирным антидопинговым агентством (WADA) необоснованные санкции в отношении российских спортсменов, выразившиеся в запрете на участие в олимпиадах и прочих международных соревнованиях под национальным флагом сроком на четыре года, стали ярким проявлением кризиса в международном спортивном движении.

Шубенков, Ласицкене и Сидорова опубликовали открытое письмо к руководству ВФЛА

Российские легкоатлеты Сергей Шубенков, Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова опубликовали открытое письмо к Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), в котором изложены ключевые вопросы спортсменов к руководству организации.
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Экс-игрок НХЛ призвал вывести из состава канадского капитана, который не снял шлем на гимне России

Бывший нападающий команд НХЛ Девин Сетогучи осудил поведение игрока молодежной сборной Канады Барретта Хэйтона после матча с Россией (0:6) на молодежном чемпионате мира — 2020.

НХЛ. Записи матчей

Нью-Йорк Рейнджерс – Колорадо
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Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш
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Каролина – Тампа-Бэй
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Питтсбург — Флорида
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Вашингтон – Сан-Хосе
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Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс
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Бостон – Эдмонтон
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Каролина – Вашингтон
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Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс
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Монреаль — Тампа-Бэй
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Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020
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Лос-Анджелес — Филадельфия
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Аризона — Сент-Луис
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Калгари — Чикаго
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Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс
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Колорадо — Виннипег
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Детройт — Сан-Хосе
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Каролина — Монреаль
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Баффало — Тампа-Бэй
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Коламбус — Флорида
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Миннесота — Торонто
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Вегас — Анахайм
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Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс
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Нью-Джерси — Бостон
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Питтсбург — Оттава
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02:38:03
Калгари — Ванкувер
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02:37:16
Анахайм — Филадельфия
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02:43:37
Аризона — Даллас
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02:30:36
Тампа-Бэй — Детройт
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02:48:28
Флорида — Монреаль
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02:37:23
Бостон — Баффало
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02:36:25
Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс
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02:49:22
Коламбус — Чикаго
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02:39:57
Оттава — Нью-Джерси
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02:38:32
Сент-Луис — Виннипег
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02:31:14
Сан-Хосе — Филадельфия
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02:32:00
Ванкувер — Лос-Анджелес
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02:38:16
Вегас — Аризона
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02:40:14
Флорида — Детройт
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02:43:11
Питтсбург — Нэшвилл
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02:53:11
Даллас — Колорадо
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02:52:10
Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс
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02:51:48
Тампа-Бэй — Монреаль
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02:43:27
Каролина — Вашингтон
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02:28:37
Сан-Хосе — Лос-Анджелес
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02:26:51
Анахайм — Вегас
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02:34:12
Эдмонтон — Калгари
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02:39:30
Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс
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02:44:25
Колорадо — Миннесота
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02:39:23
Нэшвилл — Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:37:45
Виннипег — Сент-Луис
Яндекс.Эфир
02:48:14
Вашингтон — Коламбус
Яндекс.Эфир
02:32:14
Баффало — Бостон
Яндекс.Эфир
02:43:49
Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина
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02:47:28
Нью-Джерси — Торонто
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