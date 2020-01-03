НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемИгроки «Манчестер Юнайтед» боятся, что Погба покинет клуб летомВо Франции насмерть разбился 23-летний футболистБокс. Джошуа хочет провести еще 15 боев, а потом завершить карьеруВ допинг-пробе французской фигуристки обнаружили кокаинДинамо согласовало трансфер нигерийца БенитоИгроки «Манчестер Юнайтед» боятся, что Погба покинет клуб летомФутболисты «Манчестер Юнайтед» опасаются, что полузащитник команды Поль Погба летом покинет клуб. Об этом сообщает The Times.рекламаГенменеджер «Монреаля» не видит рисков в контракте с КовальчукомГенеральный менеджер клуба НХЛ "Монреаль Канадиенс" Марк Бержевен заявил, что не видит рисков в заключении контракта с российским нападающим Ильей Ковальчуком.Шведы слишком идеальны — это шанс для России. Прогноз на полуфинал молодежного ЧМВ субботу сборная России по хоккею в полуфинале молодежного чемпионата мира сыграет с командой Швеции. Трансляция: «Матч ТВ», «Матч!Тур де Ски. Устюгов и Большунов попали в тройку призеров в масс-стартеНа пятом этапе лыжной многодневки "Тур де Ски", который проходит в итальянском Валь-ди-Фьемме, состоялся масс-старт у мужчин.Йокерит – СКА. Прогнозы на матчи КХЛ от БК «БалтБет»Эксперты букмекерской конторы «БалтБет» дали прогноз на матч КХЛ Йокерит – СКА, который состоится 3 января, начало в 19:30 (МСК).Усманов допускает, что может стать спонсором «Эвертона»Российский бизнесмен Алишер Усманов не стал исключать, что может стать одним из спонсоров «Эвертона». Ранее Усманов владел акциями лондонского «Арсенала», но отказался от них в 2018 году.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииСевилья0 : 1Атлетик БильбаоИдёт 2-й таймЧемпионат ИспанииВальядолид2 : 2ЛеганесЗавершёнКубок Франции1/32 ФиналаБордо1 : 0Ле-МанИдёт 2-й таймВесь футболрекламаХачанов и Медведев выиграли парную встречу у итальянцев на Кубке АТРРоссияне Карен Хачанов и Даниил Медведев победили итальянцев Симоне Болелли и Паоло Лоренци в парной встрече в рамках матча Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который проходит в Австралии.НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:00Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:34:51Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:30:52Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:40:35Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир 02:46:03Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:41:39Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:51Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:51:36Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир 02:36:28Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 03:52:08Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир 04:00:00Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир 02:43:03Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир 02:42:46Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир 02:45:50Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:03Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:37:16Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:43:37Аризона — Даллас Яндекс.Эфир 02:30:36Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир 02:48:28Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:23Бостон — Баффало Яндекс.Эфир 02:36:25Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:49:22Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир 02:39:57Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:32Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир 02:31:14Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:32:00Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:38:16Вегас — Аризона Яндекс.Эфир 02:40:14Флорида — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:11Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:53:11Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:52:10Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:51:48Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир 02:43:27Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир