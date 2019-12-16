Забияко и Энберт пропустят чемпионат России по фигурному катанию

Серебряные призеры Олимпийских игр-2018 фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт, выступающие в соревнованиях спортивных пар, не включены в список участников чемпионата России, который опубликован на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).