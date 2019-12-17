Кузбассовец Александр Головин попал в заявку «Монако» на 1/8 Кубка лиги

ФК «Монако» опубликовал заявку на матч 1/8 финала Кубка французской лиги по футболу. В число 19 игроков вошёл и уроженец Калтана Александр Головин.