Леонид Слуцкий ввел в казанском «Рубине» систему штрафов

Новый главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий провел первую встречу с игроками, которые собрались после новогодних каникул в Казани. На ней он рассказал футболистам о своей философии.