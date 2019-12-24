«Тоттенхэм» одержал волевую победу над «Брайтоном» в матче 19-го тура АПЛ

В матче 19-го тура английской премьер-лиги лондонский "Тоттенхэм" на поле домашней арены одержал волевую победу над командой "Брайтон энд Хоув Альбион" – 2:1. У победителей встречи голами отметились Харри Кейн (53-я минута) и Деле Алли (72), а у гостей единственный мяч забил Адам Уэбстер, открывший счет в игре на 37-й минуте.