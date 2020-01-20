Шкурин: стараюсь так же, как и Иммобиле. Смотрел много нарезок с ним

Новичок московского ЦСКА Илья Шкурин рассказал, с кого старается брать пример в европейском и мировом футболе. «Чей стиль игры мне близок по духу? Чиро Иммобиле.