НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемИван Ургант прочитал хокку о ДзюбеВАДА открыло 15 новых дел после перепроверки допинг-проб Московской лаборатории«Здесь атмосфера добрая». Загитова рассказала о разнице между шоу и соревнованиямиАлексей Железняков: «Если команда Тутберидзе высказалась, значит, вы заслужили. Коротко и ясно, закройте рты и займитесь своими делами!»Что нужно знать о ставках на матч «Боруссия» (Дортмунд) – «Лейпциг» 17 декабряИван Ургант прочитал хокку о ДзюбеТелеведущий Иван Ургант в эфире своей программы «Вечерний Ургант» на Первом канале вместе с известным актером Николаем Чиндяйкиным провел игровой конкурс по чтению хокку.реклама«Ливерпуль» обречен в Кубке лиги: прогноз на матч с «Астон Виллой»В Англии так и не придумали, что делать с Ливерпулем , который дошел до финала Кубка лиги.У «Авангарда» нет шансов заполучить Илью Ковальчука?Знаменитый хоккеист предпочитает НХЛ. Клуб НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» выставил кандидатуру 36-летнего нападающего Илью Ковальчука на безусловный драфт отказов для расторжения соглашения.«Монако» – «Лилль»: прогноз на матч 1/8 финала Кубка французской лиги 19/20«Монако» Монегаски выдали ужасный старт в чемпионате Франции и даже казалось, что коллективу снова суждено будет в лучшем случае бороться за выживание.Шипулин считает, что ФФККР должна вмешаться в скандал в фигурном катанииБывший российский биатлонист, а ныне депутат Госдумы Антон Шипулин считает, что в конфликт в отечественном фигурном катании должна вмешаться федерация.Шведский биатлонист Самуэльссон описал Россию тремя словамиОлимпийский чемпион по биатлону из Швеции Себастьян Самуэльссон признался, что хотел бы посетить Москву. — Место на земле, которое вы бы хотели посетить? — Москва.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ГерманииВердер0 : 5Майнц 05ЗавершёнЧемпионат ГерманииАугсбург3 : 0Фортуна ДюссельдорфЗавершёнЧемпионат ГерманииУнион (Берлин)0 : 2ХоффенхаймЗавершёнЧемпионат ГерманииБоруссия (Дортмунд)3 : 3РБ ЛейпцигЗавершёнКубок Англии1/64 ФиналаПлимут Аргил0 : 1Бристоль РоверсЗавершёнКубок Испании1/64 ФиналаЛеальтад0 : 1КадисЗавершёнКубок Испании1/64 ФиналаКорухо4 : 5МирандесЗавершёнЕще 23Кубок английской лигиЧетвертьфиналАстон Вилла5 : 0ЛиверпульЗавершёнВесь футболрекламаВасилий Уткин: Клака Этери Тутберидзе сеет ненависть вокруг истории с Алиной Загитовой, нельзя позволить ей победитьЗнаменитый комментатор Василий Уткин выразил свое отношение к войне, развернувшейся в мире фигурного катания, в связи с приостановкой карьеры Алиной Загитовой, и петиции общественности с требованием отстранить от комментирования соревнований заслуженного тренера России Татьяну Тарасову.НХЛ. Записи матчейНью-Джерси – Анахайм Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Аризона Яндекс.Эфир Вегас — Миннесота Яндекс.Эфир Ванкувер — Монреаль Яндекс.Эфир Калгари — Питтсбург Яндекс.Эфир Виннипег — Каролина Яндекс.Эфир Детройт — Коламбус Яндекс.Эфир Торонто — Баффало Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Оттава Яндекс.Эфир Филадельфия — Анахайм Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир Бостон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:15Даллас — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:35:00Сент-Луис — Колорадо Яндекс.Эфир 02:46:00Коламбус — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:42:25Флорида — Оттава Яндекс.Эфир 02:48:30Нью-Йорк Рейнджерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:46:50Вегас — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:37:00Чикаго — Миннесота Яндекс.Эфир 02:32:15Детройт — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:43:05Виннипег — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:39:47Сан-Хосе — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:52Сент-Луис — Чикаго Яндекс.Эфир 02:45:15Аризона — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:43:45Монреаль — Детройт Яндекс.Эфир 02:34:31Миннесота — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:53:56Эдмонтон — Торонто Яндекс.Эфир 02:59:44Питтсбург — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:47:34Флорида — Бостон Яндекс.Эфир 02:39:32Тампа-Бэй — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:38:47Нэшвилл — Даллас Яндекс.Эфир Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:48:54Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 04:00:00Калгари — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:51Оттава — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:31Нью-Йорк Айлендерс — Баффало Яндекс.Эфир 02:37:11Колорадо — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:50:11Даллас — Вегас Яндекс.Эфир 02:31:22Сан-Хосе — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:44:49Ванкувер — Каролина Яндекс.Эфир 02:35:29Анахайм — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:30:32Калгари — Торонто Яндекс.Эфир 02:30:38Аризона — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:17Миннесота — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:26:18Сент-Луис — Вегас Яндекс.Эфир 02:40:32Детройт — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:11Питтсбург — Коламбус Яндекс.Эфир 02:43:04Тампа-Бэй — Бостон Яндекс.Эфир 02:40:50Баффало — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:11Флорида — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:15Колорадо — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:00Монреаль — Оттава Яндекс.Эфир 02:49:12Вашингтон — Бостон Яндекс.Эфир Состав «Барселоны» дороже, чем у «Реала». И даже возвращение Роналду не поможетПеред класико сравниваем стоимость игроков испанских грандов, выходивших на поле в этом чемпионате.реклама