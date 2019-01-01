«Думаю о белых медведях»: Призывавший не пускать Россию на Олимпиаду швед попросился в Москву

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон дал экспресс-интервью изданию "Матч ТВ": журналисты намеренно не стали задавать вопросы о спорте и допинг-скандале, а спросили о самых обычных, бытовых вещах.