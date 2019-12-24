Скар и Валнес выиграли командный спринт «коньком» на этапе Кубка мира, россияне не вышли в финал

Сегодня на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в словенской Планице прошел командный спринт свободным стилем у мужчин. Победили норвежцы Синдре Бьорнестад Скар и Эрик Валнес.