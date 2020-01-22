Фердинанд раскритиковал Магуайра за матч с «Бёрнли»

Тедеско: у «Спартака» нет такого форварда, как Дзюба

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско признал, что у его команды нет большого форварда, из-за чего приходится искать другие решения для забивания голов. «На какую позицию нам нужно усиление?