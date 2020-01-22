Фердинанд раскритиковал Магуайра за матч с «Бёрнли»

Борис Ротенберг: «Кокорин знал заранее об аренде в „Сочи“. Что-то изменилось в последний момент»

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг рассказал о ситуации с арендой форварда «Зенита» Александра Кокорина. «То, что Кокорин узнал об аренде в «Сочи» из СМИ – полная ерунда, он все знал заранее.