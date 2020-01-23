Фердинанд раскритиковал Магуайра за матч с «Бёрнли»

Пятая серия «зелёного дерби» в сезоне принесла Казани победу по буллитам

Так называемое «зелёное дерби», в котором встречаются принципиальные соперники из столиц соседних республик — казанский «Ак Барс» и уфимский «Салават Юлаев», состоялось в нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) уже в пятый раз.