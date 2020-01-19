«Ливерпуль» забил в 22 матчах АПЛ со старта сезона. Последний раз это сделал «Арсенал»-01/02

«Ливерпуль» встречается с «Манчестер Юнайтед» (1:0, перерыв) в матче 23-го тура АПЛ. Мерсисайдцы забили в каждой из 22 игр чемпионата Англии этого сезона.