Овечкин осталось забить всего 17 голов в большинстве. И тогда он станет рекордсменом НХЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в 11-й раз в сезоне реализовал большинство и продолжил погоню за рекордом лиги в этой номинации.