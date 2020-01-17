Кубок мира. Эстафета (жен). Норвегия была быстрейшей на лыжне, Россия проиграла больше двух с половиной минут

Норвежские биатлонистки были быстрейшими на лыжне в эстафете на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Команда России уступила 2 минуты и 37 секунд.