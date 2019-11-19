НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемКолосков оценил вероятность лишения России домашних матчей Евро-2020Сборная России сыграет с Бельгией на чемпионате Европы🐓Почеттино уволен из «Тоттенхэма»УТКИН: Дзюба – бумажный солдат. 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Гол Овечкина помог «Вашингтону» разгромить «Анахайм»Подошли к концу два матча НХЛ. «Вашингтон» и «Аризона» смогли добыть уверенные победы над соперниками. «Вашингтон» в родных стенах разобрался с «Анахаймом».НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Вашингтон Яндекс.Эфир Монреаль – Оттава Яндекс.Эфир Сан-Хосе – Эдмонтон Яндекс.Эфир Вегас – Торонто Яндекс.Эфир Калгари – Колорадо Яндекс.Эфир Даллас – Ванкувер Яндекс.Эфир Чикаго – Каролина Яндекс.Эфир Нэшвилл – Виннипег Яндекс.Эфир Сент-Луис – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Детройт – Оттава Яндекс.Эфир Нью-Джерси – Бостон Яндекс.Эфир Питтсбург – Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Баффало – Миннесота Яндекс.Эфир Флорида – Филадельфия Яндекс.Эфир Коламбус – Монреаль Яндекс.Эфир 02:30:20Аризона – Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:50:45Вашингтон – Анахайм Яндекс.Эфир 02:38:20Чикаго – Баффало Яндекс.Эфир 02:53:00Вегас – Калгари Яндекс.Эфир 02:42:13Сан-Хосе — Детройт Яндекс.Эфир 02:44:13Ванкувер — Колорадо Яндекс.Эфир 02:33:58Нэшвилл — Чикаго Яндекс.Эфир 02:38:08НХЛ. Сент-Луис — Анахайм. 17.11.2019. Регулярный сезон 2019-20. Яндекс.Эфир 02:45:20Питтсбург — Торонто Яндекс.Эфир 02:46:20Филадельфия — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 03:11:00НХЛ. Монреаль — Нью-Джерси. 17.11.2019. Регулярный сезон 2019-20. Яндекс.Эфир 02:44:25Флорида — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:54:20Баффало — Оттава Яндекс.Эфир 02:50:03Бостон – Вашингтон Яндекс.Эфир 02:41:23Лос-Анджелес — Вегас Яндекс.Эфир 02:42:15Тампа-Бэй — Виннипег Яндекс.Эфир 02:45:23Эдмонтон — Даллас Яндекс.Эфир 02:41:20Аризона — Калгари Яндекс.Эфир 02:47:05Миннесота — Каролина Яндекс.Эфир 02:31:40Оттава – Филадельфия Яндекс.Эфир 02:53:15Торонто – Бостон Яндекс.Эфир 02:44:50Нью-Джерси – Питтсбург Яндекс.Эфир 02:41:23Вашингтон – Монреаль Яндекс.Эфир 02:56:01Коламбус – Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:42:30Лос-Анджелес – Детройт Яндекс.Эфир 02:39:50Ванкувер – Даллас Яндекс.Эфир 02:38:20Анахайм Дакс – Сан-Хосе Шаркс Яндекс.Эфир 02:46:00Эдмонтон – Колорадо Яндекс.Эфир 02:43:40Миннесота – Аризона Яндекс.Эфир 02:56:50Тампа-Бэй – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида – Виннипег Яндекс.Эфир 02:51:30Баффало – Каролина Яндекс.Эфир 02:46:16Вегас – Чикаго Яндекс.Эфир 02:36:10Калгари – Даллас Яндекс.Эфир 02:58:15Филадельфия – Вашингтон Яндекс.Эфир 02:31:00Нью-Йорк Айлендерс – Торонто Яндекс.Эфир 02:39:00Нью-Джерси – Оттава Яндекс.Эфир 02:38:50Сан-Хосе – Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:38:00Лос-Анджелес – Миннесота Яндекс.Эфир 02:37:55Ванкувер – Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:53:00Анахайм – Детройт Яндекс.Эфир 02:40:05Виннипег – Колорадо Яндекс.Эфир 02:48:30Сент-Луис – Аризона Яндекс.Эфир 02:42:10Нью-Йорк Рейнджерс – Питтсбург Яндекс.Эфир 02:55:00Монреаль – Коламбус Яндекс.Эфир 02:50:30Бостон – Флорида Яндекс.Эфир Рэмси, Бэйл и Гиггз вывели Уэльс на Евро«СЭ» представляет обзор состоявшихся во вторник отборочных матчей Евро-2020, по итогам которых 20-м участником финального турнира стала сборная Уэльса.реклама