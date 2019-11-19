НХЛ. Гол Овечкина помог «Вашингтону» разгромить «Анахайм»

Подошли к концу два матча НХЛ. «Вашингтон» и «Аризона» смогли добыть уверенные победы над соперниками. «Вашингтон» в родных стенах разобрался с «Анахаймом».