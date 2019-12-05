Энди Руис и Энтони Джошуа о предстоящем матче-реванше

Вчера в ходе открытой тренировки чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энди Руис-младший и его соперник, бывший обладатель этих титулов Энтони Джошуа пообщались с прессой и ответили на вопросы о предстоящем 7 декабря матче-реванше, который пройдет в Саудовской Аравии.