Российские фигуристки, несмотря на то, что не смогли выиграть короткую программу в Финале юниорского Гран-при, продемонстрировали высочайшие артистизм и мастерство, их ждет большое будущее, и они смогут выучить сложные элементы, чтобы поднять техническую оценку, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.