НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемСборная РФ поборется с Германией за выход в плей-офф МЧМ по хоккеюГлава ВАДА: мы показали готовность бороться с беспрецедентным жульничеством со стороны РФЗагитова с мамой и сестрой. Милейшие кадрыГлава UFC рассказал о «сумасшедших» гонорарах звезд организацииФинны разгромили сборную Казахстана в рамках МЧМ-2020Сборная РФ поборется с Германией за выход в плей-офф МЧМ по хоккею31 декабря хоккеисты сборной России проведут заключительный матч на предварительном чемпионате мира против команды Германии. От результата встречи зависит дальнейшее участие россиян в турнире.рекламаРоссиянин Евгений Малкин стал звездой матча НХЛ «Питтсбург Пингвинз» — «Оттава Сенаторз»Российский хоккеист, центральный нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин стал первой звездой матча с ХК «Оттава Сенаторз».В Сети появилось видео нокаута от Емельяненко в бою против ДжексонаСтоит отметить, что поединок завершился досрочно еще в первом раунде.Лучшая легкоатлетка России отказалась встречаться с руководством ВФЛАOliver Weiken / Global Look Press Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене не будет встречаться с руководством Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).Лыжник Клебо высказался о решении конкурента сняться с «Тур де Ски»Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года в лыжных гонках норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо поделился мнением о решении соотечественника Эмиля Иверсена сняться с "Тур де Ски".Березовский покинул «Сочи»«Сочи» объявил о расставании с тренером Романом Березовским. — Для меня это было незабываемое время! Самые лучшие воспоминания о людях и о городе!ФутболХоккейБаскетболВчераЗавтраЧемпионат АнглииБернли— : —Астон ВиллаНачало в 07:30Чемпионат АнглииБрайтон-энд-Хоув Альбион— : —ЧелсиНачало в 07:30Чемпионат АнглииНьюкасл Юнайтед— : —ЛестерНачало в 10:00Чемпионат АнглииУотфорд— : —ВулверхэмптонНачало в 10:00Еще 5Чемпионшип АнглииМиллуолл— : —Лутон ТаунНачало в 07:45Чемпионшип АнглииХаддерсфилд Таун— : —Сток СитиНачало в 10:00Еще 8Первая лига АнглииУимблдон— : —Саутенд ЮнайтедНачало в 09:00Первая лига АнглииАккрингтон Стэнли— : —РочдейлНачало в 09:00Еще 10Весь футболрекламаБиатлон. Владимир Драчев: Если спортсмены зарекомендуют себя на Кубке IBU, то будем тестировать их на Кубке мираАлексей Слепов, Вадим Филимонов, Ильназ Мухамедзянов, а также Ульяна Кайшева и Виктория Сливко, отобравшиеся на этапы Кубка Международного союза биатлонистов (IBU), в случае успешного результата на этих соревнованиях могут выступить на Кубке мира.НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш Яндекс.Эфир Каролина – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир Вашингтон – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон – Эдмонтон Яндекс.Эфир Каролина – Вашингтон Яндекс.Эфир Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020 Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир 02:45:50Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:03Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:37:16Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:43:37Аризона — Даллас Яндекс.Эфир 02:30:36Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир 02:48:28Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:23Бостон — Баффало Яндекс.Эфир 02:36:25Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:49:22Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир 02:39:57Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:32Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир 02:31:14Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:32:00Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:38:16Вегас — Аризона Яндекс.Эфир 02:40:14Флорида — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:11Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:53:11Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:52:10Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:51:48Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир 02:43:27Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир Выберется ли Россия из группы? С кем нашим рубиться в четвертьфинале? Все расклады молодежного ЧМБолее несправедливого деления на группы, чем случилось на молодежном чемпионате мира-2020, придумать сложно.реклама