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Генеральный директор «Зенита» отказался обсуждать Кокорина

Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев отказался говорить на тему нападающего команды Александра Кокорина на пресс-конференции, посвящённой теннисному турниру St. Petersburg Ladies Trophy.
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В Германии раскритиковали триумф российских фигуристок на чемпионате Европы

Удо Дёнсдорф, спортивный директор Федерации фигурного катания Германии, раскритиковал триумф российских фигуристок, занявших весь пьедестал на чемпионате Европы, который прошёл накануне.

Малышко и Бабиков не отобрались на чемпионат Европы

На 6 этапе Кубка России в Ижевске предполагаемый кандидат на ЧЕ Дмитрий Малышко показал пятый результат (+27,5), Антон Бабиков - седьмой (+47,1), оба пропустят предстоящие соревнования в Европе.На первом месте допустивший два промаха биатлонист из команды ХМАО-Югры Петр Пащенко (26.48,1). На втором месте его земляк Дмитрий Иванов (+10,2), именно он выполнил критерии отбора на грядущий чемпионат Европы.Чемпионат Европы пройдет с 26 февраля — 1 марта в эстонском Отепя.

Брагин вошел в тренерский штаб сборной России по хоккею

Наставника российской молодежной сборной по хоккею Валерия Брагина включили в тренерский штаб национальной команды. Туда также вошел ассистент 63-летнего Брагина по молодежной сборной Александр Бойков.

Дубли Галимова и Воронкова принесли «Ак Барсу» победу над «Трактором»

В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» на выезде нанес поражение «Трактору» — 4:2 (1:0, 2:0, 1:2). Героями встречи стали игроки казанской команды Эмиль Галимов (2 и 27 минута) и Дмитрий Воронков (24 и 47), оформившие по дублю.
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Динамо — Динамо Брест — 3:0. Текстовая трансляция матча

Товарищеский матч «Динамо» – «Динамо» Брест - 3:0 Пиварич (22, 36), Дуелунд (74) Сидорчук (80) «Динамо»: Бущан (Бойко, 46) - Пиварич (Кендзера, 46), Кадар (Сирота, 46), Вивчаренко (Попов, 46), Забарный (Сидорчук, 46), Буяльский (де Пена, 46), Шапаренко (Шепелев, 46), Андриевский (Дуелунд, 46), Караваев (Миколенко, 46), Кадири (Цитаишвили, 46), Каргбо (Соль, 46) Динамо Брест: Павлюченко - Веретило, Хачериди, Кики, Витус, Кисляк, Нойок, Савицкий, Гордейчук, Милевский, Бакай Cтадион: «Calista Hotel Sahasi Belek» (Белек) МАТЧ ОКОНЧЕН!