Генеральный директор «Зенита» отказался обсуждать Кокорина

Динамо — Динамо Брест — 3:0. Текстовая трансляция матча
Товарищеский матч «Динамо» – «Динамо» Брест - 3:0 Пиварич (22, 36), Дуелунд (74) Сидорчук (80) «Динамо»: Бущан (Бойко, 46) - Пиварич (Кендзера, 46), Кадар (Сирота, 46), Вивчаренко (Попов, 46), Забарный (Сидорчук, 46), Буяльский (де Пена, 46), Шапаренко (Шепелев, 46), Андриевский (Дуелунд, 46), Караваев (Миколенко, 46), Кадири (Цитаишвили, 46), Каргбо (Соль, 46) Динамо Брест: Павлюченко - Веретило, Хачериди, Кики, Витус, Кисляк, Нойок, Савицкий, Гордейчук, Милевский, Бакай Cтадион: «Calista Hotel Sahasi Belek» (Белек) МАТЧ ОКОНЧЕН!