НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«Манчестер Юнайтед» проиграл на своем поле «Бернли»Бойкова и Козловский выиграли короткую программу с мировым рекордом«Король никуда не уходит. Он и не уходил». Нурмагомедов — Фергюсону. ВидеоСарри нацелился на Кубок Италии: прогноз на матч «Ювентус» — «Рома»Российские клубы в 2019 году потратили на трансферы 285,6 млн долларов«Манчестер Юнайтед» проиграл на своем поле «Бернли»В Манчестере завершился матч 24-го тура английской Премьер-лиги.рекламаСборная России по хоккею разгромила США в финале юношеской ОлимпиадыРоссийские хоккеисты выиграли все матчи на юношеской Олимпиаде в Лозанне.Отправленный в аренду Кокорин продолжил тренироваться с «Зенитом»Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин провел тренировку с клубом, несмотря на сообщения об аренде игрока другим клубом Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи».ВЭБ начал переговоры с инвесторами о продаже ФК ЦСКАПереговоры с инвесторами о продаже своего пакета акций в футбольном клубе ЦСКА начала госкорпорация ВЭБ.РФ, заявил первый зампред ВЭБ Михаил Кузовлев, 23 января сообщает РБК.WADA лишило аккредитации московскую антидопинговую лабораториюРабота московской антидопинговой лаборатории была приостановлена в связи с решением исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) от 9 декабря 2019 года о признании Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу.Татьяна Тарасова назвала сараем место проведения чемпионата Европы по фигурному катаниюИзвестный российский тренер Татьяна Тарасова раскритиковала условия, в которых проводится чемпионат Европы по фигурному катанию. Соревнования проходят под Грацем (Австрия) на арене Steiermarkhalle.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииЛестер4 : 1Вест ХэмЗавершёнЧемпионат АнглииТоттенхэм2 : 1Норвич СитиЗавершёнЧемпионат АнглииМанчестер Юнайтед0 : 2БернлиЗавершёнКубок Испании1/16 ФиналаЭльче1 : 14 : 5 ПАтлетик БильбаоПобеда по пенальтиКубок Испании1/16 ФиналаИбица1 : 2БарселонаЗавершёнЕще 6Кубок ИталииЧетвертьфиналЮвентус3 : 1РомаЗавершёнКубок Турции1/8 ФиналаКасымпаша3 : 2АланьяспорЗавершёнКубок Турции1/8 ФиналаГезтепе2 : 2АнтальяспорЗавершёнЕще 1Весь футболрекламаЛасицкене не сменит гражданство ради ОлимпиадыТрехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене рассказала о том, что не планирует менять российское гражданство ради участия в Олимпиаде в Токио.НХЛ. Записи матчейМиннесота — Детройт Яндекс.Эфир Коламбус — Виннипег Яндекс.Эфир 02:45:00Чикаго — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:50Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:41:45Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:35:10Бостон — Вегас Яндекс.Эфир 02:37:30Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир 02:38:52Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир 02:42:34Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир 02:35:05Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир 02:24:40Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир 02:46:20Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:45:20Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир 02:44:30Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:39:30Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:10Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир 02:39:45Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:20Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:57:30Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир 02:44:30Детройт — Флорида Яндекс.Эфир 02:38:10Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир 02:26:40Оттава — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:20Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:10Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир Ананидзе заключил контракт с «Анортосисом» до конца сезонаЭкс-полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе заключил контракт с «Анортосисом» до конца сезона, сообщает lelo.ge.реклама