НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«Манчестер Юнайтед» проиграл на своем поле «Бернли»ВЭБ начал переговоры о продаже ЦСКАХабиб: «Король никуда не уходит. И не уйдет. Скажите всем — я возвращаюсь»Владиславу Третьяку понадобилась помощь медиковВозвращение младшего Бе и последний тест для сборной России. За чем следить в Поклюке«Манчестер Юнайтед» проиграл на своем поле «Бернли»В Манчестере завершился матч 24-го тура английской Премьер-лиги.рекламаСборная России по хоккею разгромила США в финале юношеской ОлимпиадыРоссийские хоккеисты выиграли все матчи на юношеской Олимпиаде в Лозанне.Кокорин вышел на тренировку вместе с «Зенитом»Форвард петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин вышел на утреннюю тренировку вместе с командой, сообщили спортивные СМИ.Рязанский: атлеты не должны страдать из-за недоступности лабораторииРоссийские спортсмены, несмотря на претензии к московской антидопинговой лаборатории, должны иметь возможность пользоваться другими сертифицированными лабораториями, заявил РИА Новости в среду глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.Бойкова и Козловский с рекордом мира выиграли короткую программу на чемпионате ЕвропыВ Австрии завершился первый день чемпионата Европы по фигурному катанию. Закрывали соревновательную программу дня спортивные пары.Ананидзе перешел в кипрский «Анортосис»Бывший полузащитник «Спартака» Жано Ананидзе подписал контракт с «Анортосисом». Об этом сообщает пресс-служба кипрского клуба.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииЛестер4 : 1Вест ХэмЗавершёнЧемпионат АнглииТоттенхэм2 : 1Норвич СитиЗавершёнЧемпионат АнглииМанчестер Юнайтед0 : 2БернлиЗавершёнКубок Испании1/16 ФиналаЭльче1 : 14 : 5 ПАтлетик БильбаоПобеда по пенальтиКубок Испании1/16 ФиналаИбица1 : 2БарселонаЗавершёнЕще 6Кубок ИталииЧетвертьфиналЮвентус3 : 1РомаЗавершёнКубок Турции1/8 ФиналаКасымпаша3 : 2АланьяспорЗавершёнКубок Турции1/8 ФиналаГезтепе2 : 2АнтальяспорЗавершёнЕще 1Весь футболрекламаГол Роналду помог «Ювентусу» выбить «Рому» из Кубка ИталииТуринский "Ювентус" на поле домашней "Альянц Арены" обыграл римскую "Рому" со счетом 3:1 в матче 1/4 финала Кубка Италии по футболу.НХЛ. Записи матчей02:38:45Миннесота — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:25Коламбус — Виннипег Яндекс.Эфир 02:45:00Чикаго — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:50Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:41:45Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:35:10Бостон — Вегас Яндекс.Эфир 02:37:30Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир 02:38:52Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир 02:42:34Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир 02:35:05Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир 02:24:40Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир 02:46:20Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:45:20Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир 02:44:30Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:39:30Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:10Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир 02:39:45Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:20Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:57:30Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир 02:44:30Детройт — Флорида Яндекс.Эфир 02:38:10Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир 02:26:40Оттава — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:20Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:10Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир