Отставание СКА от главного конкурента по Западной конференции выросло до 7 очков

После молодежного чемпионата мира, где за сборную России выступала петербургская тройка Василий Подколзин - Иван Морозов - Кирилл Марченко, она на стабильной основе и в полном составе играет в СКА.