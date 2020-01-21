Бойкова и Козловский: не концентрируемся на баллах

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выигравшие короткую программу на чемпионате Европы в Граце с мировым рекордом, заявили, что им не надо концентрироваться на оценках.