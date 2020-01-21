НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама

Кокорин против ссылки на юг. Футболист «Зенита» отказывается от аренды в «Сочи»

МОСКВА, 22 января. / ТАСС/. Футболист "Зенита" Александр Кокорин, по сообщению официального сайта "Сочи" и по словам генерального директора команды Дмитрия Рубашко, должен перейти на правах аренды в клуб из Краснодарского края.
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Вчера
Сегодня
Завтра
Чемпионат Англии
Лестер
4 : 1
Вест Хэм
Завершён
Чемпионат Англии
Тоттенхэм
2 : 1
Норвич Сити
Завершён
Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
0 : 2
Бернли
Завершён
Кубок Испании
1/16 Финала
Эльче
1 : 1
4 : 5 П
Атлетик Бильбао
Победа по пенальти
Кубок Испании
1/16 Финала
Ибица
1 : 2
Барселона
Завершён
Еще 6
Кубок Италии
Четвертьфинал
Ювентус
3 : 1
Рома
Завершён
Кубок Турции
1/8 Финала
Касымпаша
3 : 2
Аланьяспор
Завершён
Кубок Турции
1/8 Финала
Гезтепе
2 : 2
Антальяспор
Завершён
Еще 1
Весь футбол
реклама

Спортивный агент рассказал о провальной работе нового министра

Спортивный агент Андрей Митьков раскритиковал деятельность нового министра спорта России Олега Матыцина на посту главы Международной федерации студенческого спорта (FISU), назвав его работу провальной.

НХЛ. Записи матчей

Миннесота — Детройт
Яндекс.Эфир
Коламбус — Виннипег
Яндекс.Эфир
02:45:00
Чикаго — Флорида
Яндекс.Эфир
02:37:50
Филадельфия — Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:41:45
Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
02:35:10
Бостон — Вегас
Яндекс.Эфир
02:37:30
Каролина — Виннипег
Яндекс.Эфир
02:38:52
Миннесота — Флорида
Яндекс.Эфир
02:42:34
Колорадо — Детройт
Яндекс.Эфир
02:35:05
Чикаго — Виннипег
Яндекс.Эфир
02:24:40
Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус
Яндекс.Эфир
02:46:20
Каролина — Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
02:45:20
Питтсбург — Бостон
Яндекс.Эфир
02:44:30
Ванкувер — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:39:30
Миннесота — Даллас
Яндекс.Эфир
02:36:10
Нэшвилл — Баффало
Яндекс.Эфир
02:39:45
Филадельфия — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:35:20
Коламбус — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:57:30
Монреаль — Вегас
Яндекс.Эфир
02:44:30
Детройт — Флорида
Яндекс.Эфир
02:38:10
Торонто — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:26:40
Оттава — Калгари
Яндекс.Эфир
02:39:20
Колорадо — Сент-Луис
Яндекс.Эфир
02:39:10
Эдмонтон — Аризона
Яндекс.Эфир
02:41:10
Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон
Яндекс.Эфир
02:37:40
Виннипег — Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
02:42:30
Каролина — Анахайм
Яндекс.Эфир
02:31:30
Детройт — Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:29:20
Ванкувер — Аризона
Яндекс.Эфир
02:35:15
Колорадо — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:34:15
Даллас — Баффало
Яндекс.Эфир
02:38:10
Нэшвилл — Анахайм
Яндекс.Эфир
02:44:40
Миннесота — Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
02:30:35
Оттава — Вегас
Яндекс.Эфир
02:33:00
Флорида — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:54:10
Бостон — Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:48:00
Вашингтон — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:39:10
Филадельфия — Монреаль
Яндекс.Эфир
02:44:20
Торонто — Калгари
Яндекс.Эфир
02:37:10
Коламбус — Каролина
Яндекс.Эфир