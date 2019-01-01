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«Спартак» оштрафовали за оскорбления Дзюбы

Московский «Спартак» оштрафован на 250 тыс. рублей за оскорбительные скандирования болельщиков команды в адрес нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы, сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

Загитова, Щербакова, Трусова и Косторная пропустили первую тренировку перед Финалом Гран-при. Сегодня они вылетают из Москвы

Президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков сообщил, что российские фигуристки, отобравшиеся на Финал Гран-при, пропустят сегодняшние тренировки.
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Нью-Йорк Рейнджерс – Вегас
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Баффало – Нью-Джерси
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Ванкувер – Эдмонтон
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