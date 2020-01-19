Джано Ананидзе ушел из «Спартака», чтобы быть в лучшей форме к матчу плей-офф Лиги наций против сборной Беларуси

27-летний полузащитник сборной Грузии Джано Ананидзе покинул московский "Спартак" и намерен сконцентрироваться на подготовке в матчу плей-офф Лиги наций против сборной Беларуси.