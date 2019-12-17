Ржига о санкциях WADA: на чемпионате мира игрок сборной России тоже попался

Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига подвёл итоги матча Кубка Первого канала с командой России (3:4 Б). "У нас большой респект был к игрокам России в первом периоде, ребята чуть-чуть понервничали.