«Монако» выиграл первый поединок под руководством нового главного тренера, Головин сыграл весь матч

«Монако» на домашнем стадионе обыграл «Реймс» в матче 1/32 финала Кубка Франции. Встреча завершилась со счетом 2:1. Счет был открыт на 61-й минуте матча — отличился Бальде Кейта.