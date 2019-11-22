Арустамян назвал игроков «Ювентуса», которые в восторге от Миранчука

Мишина и Галлямов остались без коньков после возвращения в Москву из Японии

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов остались без багажа, когда вернулись в Москву с этапа Гран-при в Японии. Об этом сообщила тренер пары Людмила Великова.