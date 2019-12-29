Абдулманап Нурмагомедов не пойдет в политику. И Хабиба политиком не видит

Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов не планирует заниматься политикой, но и тренером ему не быть, потому что слишком со многими высокопоставленными людьми он встречался, заявил отец и тренер спортсмена Абдулманап Нурмагомедов 30 декабря в интервью изданию Спорт-Экспресс.