Криштиану Роналду к праздникам обновил прическу

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду решил обновить прическу к рождеству, а в качестве благодарности подарил парикмахеру футболку с автографом: В чемпионате Италии у Роналду 10 голов в 14-ти матчах за «старую синьору», команда вместе с «Интером» лидирует, но маленькой неприятностью стали два поражения от «Лацио», в том числе в игре за Суперкубок.