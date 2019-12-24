Боец MMA не пропустил ни одного удара и проиграл за девять секунд

Боснийский боец смешанного стиля (MMA) Ади Дуракович проиграл аргентинцу Франсиско Баррио на турнире в Хорватии, не пропустив при этом ни одного удара. Видео появилось в Twitter Barrele la pierna.