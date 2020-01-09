Атлетико вырывает победу в драматичном полуфинале с Барселоной

Вместо Эль-Класико, к которому, казалось бы, все подводилось для проведения в Саудовской Аравии первого в обновленном формате розыгрыша Суперкубка Испании, в решающем поединке будет мадридское дерби.