НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемАгент объяснил странную схему трансфера новичка ЦСКАНиколаев остановился на пятом этапе «Дакара» из-за проблем с моторомСпарринг-партнер Конора: Я бил Нурмагомедова, а он пытался убежатьЦСКА объявил о возвращении Лукаса Сантоса в «Васко да Гама»Алексей Железняков: «Многие думают, что Тутберидзе жестокий человек. Но за маской кипит буря эмоций»Агент объяснил странную схему трансфера новичка ЦСКАВалерий Исаев, агент белорусского форварда Ильи Шкурина, внес ясность в переход его клиента в стан армейцев.рекламаЕлисеев и Логинов попали в пятёрку лучших в спринте в Оберхофе, Фуркад выиграл гонкуПроблемы сборной России остались позади. Матвей Елисеев и Александр Логинов были близки к медалям в мужском спринте. ГОНКИ ДНЯ: *** 16:30 мск.Панарин установил рекорд «Рейнджерс», превзойдя достижение ГретцкиРоссийский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин установил рекорд клуба по количеству набранных очков за первые 43 матча в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).«Фейеноорд» Адвоката хотел арендовать Кокорина. «Зенит» не отпустит игрокаГлавный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат был заинтересован в услугах форварда «Зенита» Александра Кокороина.ЦСКА отдал Нисимуру в аренду «Портимоненсе», Лукас вернулся в «Васко»Форвард ЦСКА Такума Нисимура перешел в «Портимоненсе» на правах аренды до конца сезона. Соглашение предусматривает опцию выкупа 23-летнего японца.Теннисист Медведев атаковал судью на турниреРИА Новости/ Алексей Филиппов Россиянин Даниил Медведев снова не смог сдержать эмоции, он атаковал судью во время теннисного турнира ATP Cup в Австралии.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииШеффилд Юнайтед— : —Вест ХэмНачало в 15:00Чемпионат ФранцииРенн— : —МарсельНачало в 14:45Чемпионат ПортугалииСанта-Клара— : —Риу АвеНачало в 14:00Чемпионат ПортугалииБенфика— : —АвешНачало в 14:00Чемпионат ПортугалииМорейренсе— : —ПортуНачало в 16:15Весь футболрекламаЗаварухин: «Сибирь» была в долгу перед болельщиками, сегодня сыграли через не могуГлавный тренер новосибирской «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал победу своей команды в домашнем матче с ярославским «Локомотивом» (2:1). «Мы тяжело входили в игру.НХЛ. Записи матчейСент-Луис — Анахайм Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Монреаль — Калгари Яндекс.Эфир Вашингтон — Каролина Яндекс.Эфир Филадельфия — Бостон Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Флорида — Торонто Яндекс.Эфир Аризона — Питтсбург Яндекс.Эфир Детройт — Баффало Яндекс.Эфир Миннесота — Ванкувер Яндекс.Эфир Виннипег — Нэшвилл Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Даллас Яндекс.Эфир Калгари — Эдмонтон Яндекс.Эфир Вегас — Коламбус Яндекс.Эфир Чикаго — Анахайм Яндекс.Эфир Сент-Луис — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Оттава — Монреаль Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Бостон Яндекс.Эфир Филадельфия — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Каролина — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Баффало — Ванкувер Яндекс.Эфир Колорадо — Питтсбург Яндекс.Эфир Каролина — Аризона Яндекс.Эфир Детройт — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:19Сан-Хосе — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:29Вегас — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:35Анахайм — Даллас Яндекс.Эфир 02:35:12Калгари — Миннесота Яндекс.Эфир 02:34:27Чикаго — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:33:31Сент-Луис — Баффало Яндекс.Эфир 02:40:29Монреаль — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:06Бостон — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:06Тампа-Бэй — Аризона Яндекс.Эфир 02:42:47Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:53Флорида — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:41:30Лос-Анджелес — Даллас Яндекс.Эфир 02:46:30Торонто — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:15Филадельфия — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:30Вегас — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:30:40Анахайм — Коламбус Яндекс.Эфир 02:34:10Чикаго — Калгари Яндекс.Эфир 02:48:35Нэшвилл — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:05Сент-Луис — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:38:00Детройт — Монреаль Яндекс.Эфир 02:38:30Нью-Джерси — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:20Тампа-Бэй — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:47:00Флорида — Аризона Яндекс.Эфир 02:48:05Каролина — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:25:43Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:02Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир 02:43:51Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир 03:04:20Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:27:05Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир 02:57:30Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:43:20Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:30Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:20Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:32:00Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:00Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:43:30Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир 02:51:05Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:44:00Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:40Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:00Баффало — Флорида Яндекс.Эфир Атлетико вырывает победу в драматичном полуфинале с БарселонойВместо Эль-Класико, к которому, казалось бы, все подводилось для проведения в Саудовской Аравии первого в обновленном формате розыгрыша Суперкубка Испании, в решающем поединке будет мадридское дерби.реклама