Траньков: съездив в Канаду, я понял, что мой мир перевернулся

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков признался, что переосмыслил собственную жизнь после недавней поездки в Канаду. «Канада для меня — это Россия наоборот.