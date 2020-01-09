Артемий Панарин побил рекорд Уэйна Гретцки 23-летней давности

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин забросил шайбу и отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Нью-Джерси Дэвилз" (6:3). Панарин набрал уже 61 очко – 24 гола + 37 передач и установил новый рекорд клуба по результативности после 43 игр, побив достижение легендарного канадского форварда Уэйна Гретцки, который в сезоне-1996/1997 набрал 59 (16+43) очков после такого же количества матчей.