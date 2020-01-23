ЦСКА обыграл «Дандолк» благодаря дублю Сигурдссона

Московский ЦСКА победил «Дандолк» в товарищеском матче. Встреча прошла в Испании и завершилась в пользу армейцев со счетом 2:0. Оба мяча в ворота ирландского клуба отправил Арнор Сигурдссон.